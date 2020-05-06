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ترامب يخرق قواعد الوقاية من كورونا ويرفض ارتداء كمامة

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خرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصيات الوقاية من مرتديا نظارات واقية فقط دون القناع الطبي، مخالفا بذلك إجراءات الوقاية أثناء زيارة أحد المصانع مؤخرا.

فخلال زيارته لمصنع "Honeywell" في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، أمس الثلاثاء، المختص بصناعة كمامة "N95" التنفسية لصالح إدارته، لم يرتد قناعا واقايا واكتفى بالنظارات.

ورغم انتشار لافتات في جميع أرجاء المصنع تؤكد ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخله، إلى أن ترامب والوفد المرافق تجاهل إجراءات الوقاية، بحسب ما نشرت مجلة Newsweek الأمريكية.

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هذا وكان ترامب قد تحدث عن إجراءات الوقاية في وقت سابق، حين وجه صحفي بصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، سؤالا حول إذا كان

يتوقع مزيدا من حالات الوفاة نتيجة رفع القيود، ليرد ترامب: "من الممكن أن يكون هناك بعض الحالات لأنك لن تكون محجوزًا في شقة أو منزل أو أيا كان".

وأضاف: "ولكن في الوقت نفسه، سوف نمارس التباعد الاجتماعي، وسنقوم بغسل اليدين، وسنفعل الكثير من الأشياء التي تعلمنا القيام بها خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "بكل الأحوال لا يمكننا الجلوس في المنزل لثلاث سنوات مقبلة".

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