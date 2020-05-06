قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن السلطات الروسية لم تناقش بعد إمكانية إعادة فتح حدود البلاد أمام الأجانب، بعد غلقها ضمن إجراءاتمواجهة جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي حديث صحفي، ذكّر بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين مصمم علىبحث تفاصيل الرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب الجائحة خلال اجتماع عمل، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن الخطة ذات الصلة تم تقديمها لرئيس الدولة.
مع ذلك، لم يستبعد بيسكوف احتمال إضفاء تعديلات على هذه الخطة في ضوء نتائج الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: مسألة فتح حدود روسيا أمام الأجانب لم تناقش بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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