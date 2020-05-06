الإمارات ترسل مساعدات إلى دول إفريقية لمكافحة "كورونا"

أرسلت دولة الإمارات، الأربعاء، طائرتي مساعدات إلى كل من إثيوبيا، وزيمبابوي تحتويان على إمدادات طبية لدعم البلدين في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسيستفيد من هذه المساعدات العاملون في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال محمد سالم أحمد الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا: "كانت إثيوبيا من الدول الرئيسية في مكافحة كوفيد-19، من خلال
وأضاف: "يشرفنا تسليم شحنة أخرى من المساعدات اليوم إلى إثيوبيا لمساعدتها بشكل أكبر في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية وتمكينهم من أداء واجباتهم في محاربة الفيروس".
وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في 13 أبريل الماضيبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي.
وشملت الشحنة 15 طناً مقدمة من دولة الإمارات لأثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم إثيوبيا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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