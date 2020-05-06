تحولات كورونا الوراثية تكشف تاريخ انتشاره

كشفت دراسة علمية في التحولات الوراثية لعينات أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، أن المرض تفشى وانتشر بسرعة في أواخر العام 2019.

وقال علماء، الأربعاء، إن تحليلا وراثيا لعينات من أكثر من 7500 شخص أصيبوا بمرض كوفيد-19 أشار إلى أن فيروس كورونا الجديد انتشر بسرعة في مختلف أنحاء العالم في أواخر العام الماضي وأنه يتكيف مع الجسم البشري المضيف له.

وتوصلت دراسة أجراها علماء معهد علم الوارثة، في جامعة يونيفرسيتي

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كوليدج لندن، إلى اكتشاف حوالي 200 طفرة وراثية متكررة لـفيروس كورونا الجديد، واسمه العلمي "سارس-كوف-2".

وقال الباحثون إن هذه الطفرات تظهر مدى التحولات التي تطرأ على الفيروس وهو ينتشر بين الناس، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن الأستاذ الجامعي الذي قاد فريق البحث، فرانسوا بالو، قوله إن النتائج توضح أن نسبة كبيرة من

التنوع الوارثي العالمي للفيروس موجودة في كل الدول التي تضررت بشدة من انتشاره.

ويشير ذلك إلى أن الفيروس كان ينتقل على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم منذ بدايات انتشار الوباء، أي في النصف الثاني من ديسمبر عام 2019.

وأضاف بالو: "من الطبيعي أن تتحور كل الفيروسات. والتحولات في حد ذاتها ليست أمرا سيئا ولا يوجد ما يشير إلى أن فيروس ’سارس-كوف-2‘ يتحور بشكل أسرع أو أبطأ من المتوقع.. وحتى الآن لا يمكننا قول ما إذا كان الفيروس يزداد أو يقل فتكا وقدرة على الانتشار".