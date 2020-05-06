السعودية: 1352 حالة شفاء جديدة من كورونا

سجلت السعودية، يوم الأربعاء، 1352 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 6783 حالة. وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيرو‫س، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 209 شخصا. 9 وفيات جديدة بالفيرو‫س، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 209 شخصا. Advertisements وخففت المملكة في الآونة الأخيرة القيود التي تفرضها على حركة التنقل بين الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، باستثناء مدينة مكة. حركة التنقل بين الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، باستثناء مدينة مكة. ولا تزال المدارس والمطاعم والمساجد والأماكن العامة الأخرى، التي يصعب تطبيق التباعد الجسدي فيها، مغلقة، كما تُحظر التجمعات الاجتماعية التي يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسة أشخاص.

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