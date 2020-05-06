1.2 مليون شخص عاطل عن العمل في روسيا خلال مارس وأبريل

بلغ عدد العاطلين عن العمل في روسيا 1.243 مليون شخص، منهم 735 ألف شخص تم تسجيلهم شهري مارس وأبريل من العام الجاري، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".
وجاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير العمل الروسي، أنطونكوتياكوف، اليوم خلال اجتماع عقد لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال الوزير: "لقد تم تسجيل مليون و243 ألف مواطن عاطلعن العمل في روسيا، بما في ذلك خلال الشهرين الماضيين تم تسجيل 735 ألف مواطن".
ومع تراجع الأنشطة الاقتصادية في العالم بسبب أزمة كورونا ارتفعت معدلات البطالة بما في ذلك في روسيا.
وخصصت الحكومة الروسية حزمتين من الإجراءات لدعم الشركات والمواطنين في روسيا المتضررين من أزمة كورونا.
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