فيضانات كينيا تقتل 194 شخصاً

قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية في كينيا قتلت ما يقرب من 200 شخص وشردت 100 ألف وألحقت الضرر بالبنية التحتية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الكينية في أحدث توقعاتها بأنه من المنتظر أن تستمر الأمطار الغزيرة، التي زادت كثافتها في منتصف أبريل، بالمناطق المتضررة بالفعل خلال الأسابيع المقبلة، ويمثل شهر مايو عادة نهاية موسم الأمطار.

وفي بودالانغي بغرب كينيا، اضطر السكان

لحمل أمتعتهم بعيدا عن منازلهم الغارقة في المياه باستخدام القوارب والدراجات البخارية، بعد أن فاض نهر نزويا على ضفافه، ليجتاح الأرض لمسافة كيلومترات.

وصرح المتحدث باسم الحكومة سيروس أوغونا، على "تويتر"، بأن الفيضانات تسببت في تشريد 100 ألف شخص على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، الأمر الذي يعقد الجهود المبذولة للحماية من تفشي فيروس كورونا

المستجد الذي أودى بحياة 24 شخصا في البلاد.

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وتقدم الحكومة الطعام والمياه للنازحين، كما طلبت من وزارة الصحة تزويدهم بالكمامات كإجراء وقائي.

من جهته، أفاد يوغين وامالوا الوزير المسؤول عن العلاقات بين القيادات الإقليمية والحكومة الوطنية، بأن الفيضانات والانهيارات الأرضية تركزت في غرب كينيا وقتلت حتى الآن 194 شخصا، مشيرا إلى فقدنا 30 آخرين في غضون 24 ساعة.

وأوضح وزير الطاقة تشارلز كيتر، أن مستويات المياه في سدين رئيسيين مرتفعة بشكل غير مسبوق.

وأكدت السلطات أنه تم إجلاء القرويين المعرضين للخطر مع زيادة مناسيب المياه بشكل غير مسبوق في سدين.