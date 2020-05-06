سوريا: إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي عدد المصابين 45 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 45 إصابة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، فإن

"حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم بلغت 45 شفيت منها 27 و3 حالات وفاة".

وتناشد الوزارة الصحة المواطنين بالالتزام المتواصل بالتدابير الاحترازية وعدم

التهاون فيها، ولاسيما ما يخص تجنب التجمعات.

إلى ذلك حذر الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال اجتماعه بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، من أن الأعداد القليلة للإصابات بكورونا لا تعني الخروج من دائرة الخطر، داعيا المواطنين إلى عدم الاستهتار والاستهانة بهذا الأمر والتقيد بالإجراءات الموضوعة.