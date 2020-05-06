كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17972 مصابا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد استغلت السلطات في الدوحة، العمال وسط تفشي فيروس كورونا، حيث باتت قطر أكثر دولة ينتشر فيها الفيروس نسبة إلى عدد السكان فيها، وكشف التقرير أن قطر لا تزالت تحتجز العمالة في ظروف بائسة بحجة مكافحة الفيروس.

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المعارضة القطرية والإعلام التركي نشرت العديد من الفيديوهات لإطلاق نار في الوكرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التريند منذ الأمس يتحدث عن الوكرة والانقلاب في قطر.

وترددت أنباء عن سماع دوى انفجارات في قطر، وتحديدًا في منطقة الوكرة، بحسب ما تداوله ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما تداول آخرون فيديوهات لسماع صوت إطلاق كثيف للرصاص بالدوحة فجر الاثنين.

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وأشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وقال ناشط على تويتر يدعى خالد الهاجري: "يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا".

ورجح أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن يكون الانقلاب بسبب أوامر تميم بالتحقيق مع شكرة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة، فيما تحدث آخرون عن أن أصوات الانفجارات والرصاص الحي تعود للقوات التركية الموجودة في قطر دون تحديد سبب لذلك.

وقال الصحفي الرياضي القطري راكان الهاجري: "بعد ما امر الامير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق للشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبي يبداء من الوكرة.