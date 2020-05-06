كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين: "بوتين" يراجع خطة الحكومة لتخفيف قيود فيروس كورونا تدريجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، إلى تفاصيل عن خطة الحكومة للتخفيف من القيود المفروضة على أزمة فيروس كورونا المستجد تدريجيًا، حسبما أعلن الكرملين.

وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن عدد الحالات ارتفع بأكثر من 10000 لليوم الرابع على التوالي وبلغ الآن 165929 حالة، كما أوردت وكالة "رويترز".

كما أبلغ عن 86 حالة وفاة جديدة من COVID-19، مما رفع إجمالي عدد القتلى في روسيا إلى 1537