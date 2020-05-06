كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اغتيال باحث صيني كان على وشك تحقيق اختراق علمي بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، على جثة باحث طبي كان على وشك تحقيق اختراق علمي بارز بشأن فيروس كورونا، وفقًا لموقع قناة سكاي نيوز عربية.

وعثرت السلطات، على الباحث بكلية الطب في جامعة بيتسبيرغ، بينغ ليو، البالغ من العمر 37 عاما، عليه مقتولُا داخل منزله في روس تاونشيب، شمالي بيتسبيرغ.

وكشف المسؤول الطبي لمقاطعة أوليغني، أنه عثر على ليو ميتا جراء إصابته بجروح ناجمة عن طلقات نارية في الرأس والرقبة والجذع.

وأضاف المسؤول الطبي لمقاطعة أوليغني، أنه بعد ساعة من العثور على جثة ليو، عثر على شخص آخر اسمه هاو غو (46 عاما) ميتا داخل سيارته على بعد أقل من ميل من منزل ليو.

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ونقلت شبكة "إن بي سي" نيوز، عن المحقق في شرطة روس تاونشيب بريان كوليب، إن الرجلين كانا يعرفان بعضهما.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.