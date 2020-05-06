كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سلوفاكيا.. إعادة فتح المزيد من المحلات التجارية وسط انخفاض حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت السلطات في سلوفاكيا فتح شرفات المطاعم والفنادق وجميع المحلات التجارية خارج مراكز التسوق الكبيرة والشركات الأخرى، اليوم الأربعاء، مما عجّل خطط إنعاش الاقتصاد بفضل التقدم الذي كان أفضل من المتوقع في احتواء تفشي فيروس كورونا.

كما أعطت الحكومة، التي افتتحت متاجر صغيرة في 22 أبريل، الضوء الأخضر لإقامة حفلات دينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من الضيوف، حسب صحيفة "يو أس نيوز".

خففت عمليات إغلاق فيروس كورونا في سلوفاكيا أكثر، حيث قامت الحكومة، اليوم الأربعاء، بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من خطة إعادة فتحها.

جاءت تحركات اليوم الأربعاء، التي يمكن أن يعود مصففي الشعر إلى العمل بموجبها، بعد أن أظهرت الاختبارات 11 يومًا متتاليًا من نمو أحادي الرقم في الإصابات الجديدة.

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وأظهرت أحدث الأرقام 1429 حالة إجمالا مع 25 حالة وفاة، وتم شفاء أكثر من نصف المصابين بالفعل.

سجلت الدولة الواقعة في وسط أوروبا والتي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة عددًا أقل بكثير من حالات الإصابة بالفيروس الجديد مقارنة بجيرانها بعد أن تصرفت بشكل أسرع من معظمها لإغلاق الحدود وفرض إجراءات صارمة أخرى للحد من العدوى.

كانت سلوفاكيا واحدة من أوائل الدول في أوروبا التي حظرت سفر الركاب الدوليين. فرضت الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا في المراكز التي تديرها الدولة للأشخاص العائدين من الخارج وأمرت بارتداء أقنعة الوجه الإجبارية في الأماكن العامة.

وقال رئيس الوزراء، إيجور ماتوفيتش، إن المرحلة المقبلة سيتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في 20 مايو وستسمح بعودة مراكز التسوق والمسارح ودور السينما إلى العمل.

وستشمل المرحلة النهائية إعادة فتح المدارس ورياض الأطفال مع السماح بالفعاليات الجماهيرية والرياضية.