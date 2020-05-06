كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. وزير الصحة: لم نضحي بدور الرعاية في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن تكون الحكومة قد تركت العديد من المسنين في دور الرعاية أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد من خلال إعطاء الأولوية للمستشفيات.

وردًا على سؤال من أحد أفراد الجمهور خلال جلسة أسئلة على "سكاي نيوز" عما إذا كانت الحكومة قد ضحت بالمسنين في الدور السكنية لضمان عدم تجاوز الخدمة الصحية، قال "هانكوك": "لا لم نفعل ذلك ... لقد فعلنا ، منذ البداية ، عملت بجد لحماية الناس في دور الرعاية ".

وأضاف "هانكوك"، أن الحكومة بذلت "قدرا كبيرا من الجهد والموارد وراء دعم دور الرعاية"، لكن بريطانيا لم تكن لديها القدرة على إجراء اختبار على نطاق أوسع في وقت مبكر من تفشي المرض.

وأردف "هانكوك"، أن أولئك الذين يعملون في الهواء الطلق قد يكونون قادرين على إيجاد طريقة للعمل في أشهر الصيف.

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وأوضح، أن الحكومة قد تضطر إلى تشديد بعض الإجراءات، بما في ذلك تمديد محتمل لفترة الحماية لمدة 12 أسبوعًا لأولئك الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وأنه من السابق لأوانه إعادة فتح المدارس.

ووجد تحقيق أجرته وكالة "رويترز"، أن السياسات المصممة لمنع المستشفيات من الاكتظاظ دفعت عبئا أكبر على دور الرعاية التي كانت تكافح من أجل الوصول إلى الاختبارات ومعدات الحماية.

تفوقت المملكة المتحدة على إيطاليا للإبلاغ عن أعلى حصيلة رسمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أوروبا، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أيضًا، إن عدد الوفيات من جميع الأسباب المسجلة في دور الرعاية في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل كان أعلى بثلاث مرات من الشهر السابق.