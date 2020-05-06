كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعلن بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم بناء آلاف الوحدات السكنية قريبًا في مستوطنة أفرات جنوب الضفة الغربية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت جامعة الدول العربية، أكدت أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية يمثل جريمة حرب جديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت كانت جامعة الدول العربية، أنها قررت تأجيل إنعقاد القمة الدورية لها، والمقرر إنعقادها قبل نهاية شهر مارس من كل عام، بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط: إنني "رصدت جوًا غير مريح عالميًا في ما يتعلق بفيروس كورونا وانتشاره في إيطاليا وإيران، وكانت هناك حالة من عدم الاستقرار".

وتابع أبو الغيط: أنه "بعد التواصل مع الجانب الجزائري؛ حيث من المقرر عقد قمة هذا العام هناك تم الاتفاق على عقد القمة بعد رمضان مباشرة، بحد أقصى الأسبوع الثالث من شهر يونيو".

وبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة إلى الجزائر، يوم السبت الماضي؛ للإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر، والتي ستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.