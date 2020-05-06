كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تؤكد: بومبيو لا يملك أدلة بشأن مصدر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لا يملك أي دليل على أن مصدر فيروس كورونا الجديد هو مختبر صيني.

ونقلت شبكة فرانس برس، عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، قولها إن "مايك بومبيو تحدث مرات عدة لكنه لا يستطيع تقديم أدلة"، متسائلة "لماذا؟"، واستطردت قائلة "لأنه لا يملك أيا منها".

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن مصدر المرض مسألة يجب أن تترك للخبراء العلميين "بدلا من سياسيين يكذبون باسم ضرورات السياسة الداخلية".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن أن لديه أدلة على أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 تسرب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان، مركز إقليم هوبي، وسط الصين، حيث ظهر الفيروس أول مرة في أواخر ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف بومبيو، في تصريح لشبكة "أي بي سي" الإخبارية، الأحد، إن "هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو المصدر"، ويقصد مختبر الفيروسات في ووهان.

ورفض وزير الخارجية الأمريكي، التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.