كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "ماكرون" يخطط لمزيد من المساعدة لقطاع الثقافة المتضرر من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه يتطلع إلى مزيد من المساعدة المالية لقطاعات الفنون والثقافة في فرنسا التي تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إغلاق المتاحف وتأجيل الأحداث الكبرى.

وقال "ماكرون"، إنه يريد أيضًا "الدفاع عن الإبداع الأوروبي" في مواجهة المنافسة من مناطق مثل الولايات المتحدة والصين، كما أوردت صحفة "نيويورك تايمز".

وقد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وأضاف ماكرون، يوم الاثنين، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "يجب إنتاج اللقاح بشكل كبير عند التوصل إليه وتوزيعه على الجميع".