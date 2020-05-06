كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مسئول أوروبي: خطة انعاش الاقتصاد ستكون جاهزة في غضون أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول اقتصادي كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن المفوضية الأوروبية ستعد في الأسابيع المقبلة خطة لتمويل الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه واثق من أن قادة الاتحاد الأوروبي سيوافقون على الخطة في يونيو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو جنتيلوني في مؤتمر صحفي إن الخطة ستتضمن مزيجًا من المنح والقروض طويلة الأجل.

وقال أيضا إن المفوضية ستقدم لوزراء مالية منطقة اليورو يوم الجمعة تقييم الأهلية لاستخدام خط الائتمان الوقائي لصندوق إنقاذ منطقة اليورو لمكافحة وباء COVID-19 وأن جميع دول منطقة اليورو ستكون مؤهلة للحصول على المال.

