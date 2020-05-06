كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. "سانشيز": رفع حالة الطوارئ سيكون خطأ كليا لا يُغتفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في خطاب برلماني، اليوم الأربعاء، بأن "رفع حالة الطوارئ سيكون خطأً كاملاً لا يُغتفر"، قائلًا، إن المليارات من مساعدات الدولة لمساعدة الشركات والأفراد الذين تضرروا من الإغلاق تم إصدارها بفضل مرسوم الطوارئ.

يبدو أن رئيس الوزراء الإسباني سيحصل على ما يكفي من الأصوات البرلمانية، اليوم الأربعاء، لتمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، حيث تخفف البلاد من الإغلاق المفروض للسيطرة على واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كوورنا في العالم.

وقد أدى الإغلاق الصارم إلى السيطرة على تفشي المرض، حيث بلغ عدد الوفيات اليومي 244 اليوم الأربعاء - وهو أقل بكثير من قمم ما يقرب من 1000 المسجلة في بداية أبريل. لكنها دمرت الاقتصاد وأدت إلى خسائر فادحة في الوظائف.

يؤكد الجدل البرلماني حول كيفية تنظيم الخروج من الإغلاق على البيئة السياسية المثيرة للانقسام في بلد واجه أربع انتخابات وطنية في أربع سنوات وحيث يجب على الحكومة أن تناضل من أجل أي دعم.