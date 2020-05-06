وزارة الصحة السعودية: الأجانب يشكلون 73% من المصابين بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ما رفع الحصيلة الإجمالية، منذ بدء الأزمة إلى 31938 حالة، أغلبهم أجانب.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليومية، أن 80 في المائة من المصابين هم ذكور، مقابل 20 في المائة إناث. أما بشأن جنسياتهم، فقال إن 73 في المائة منهم مقيمون، مقابل 27 في المائة سعوديون.
كما سجلت المملكة 9 وفيات جديدة ضمن المصابين بالفيروس، أحدهم سعودي والباقون من جنسيات أخرى ليبلغ مجمل الوفيات 209 حالات.
كما سجلت 1352 حالة شفاء بإجمالي 6783 حالة، أما عدد الحالات النشطة في البلاد، فبلغت 24 ألفا و946 حالة، منها 209 حالة حرجة، يضيف المتحدث ذاته.
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