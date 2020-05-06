هي أغنية تراثية في الأصل.. “ولد الحوات” يهاجم “الدوزيم” بسبب أغنية قدمها بصوته سابقا!

اشتكى الفنان الشعبي سعيد ولد الحوات من القناة الثانية، أخيرا، معتبرا أن استخدامها لأغنية قديمة قدمها سابقا بصوته، دون اهتمام به، هو حيف في حقه.

الفنان سعيد ولد الحوات، نشر تدوينة فايسبوكية، بعد مشاهدته لأغنية قديمة قدمها بعنوان “التيك سيدي حمو” ، وهي تغنى على لسان حاتم عمور كجنريك لستكوم الكوبيراتيف، وقال: “القناة التانية تختار أغنية من الأغاني القديمة، التي قدمتها بعنوان” التيك سيدي حمو” لجنيريك السلسلة الفكاهية” كوبيراتيف”.

وأضاف الفنان الشعبي “والغريب هو هاذ القناة لم تعر أي اهتمام لصاحب الاغنية رغم أنه تم تقديمها كما هي بحيث تم تغيير كلمة أو كلميتين في اللازمة ديال الأغنية، والبقاء على جميع الأبيات”.

وختم ولد الحوات تدوينته بالقول: “بكل صراحة مثل هاته التصرفات اللامسؤولة، ولفناها من القناة الثانية”، مع الإشارة إلى أنه لم يوجه الاتهام مباشرة لحاتم عمور.

وتحدث ولد الحوات في تدوينته عن أغنية قدمها بصوته، وفعلا هذا أمر حقيقي، لكن هي في الأصل أغنية ثراتية، يغنيها المغنيون الشعبيون في الأعراس، ولدى البحث على اليوتوب يظهر أن الكثير منهم قدموها بأصواتهم، وبالعنوان نفسه “التيك سيدي حمو”.