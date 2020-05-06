البرنوصي أكثر الأحياء الموبوءة.. 23 إصابة جديدة بكورونا في مدينة الدار البيضاء – التفاصيل

لا تزال مدينة الدارالبيضاء تتصدر عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، حيث بلغ عدد المصابين بها 1092 حالة، وذلك إلى غاية الساعة الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، حسب آخر تحديث معلن للمندوبية الجهوية في جهة الدارالبيضاء – سطات.

ويلاحظ، بحسب بيانات التي نشرتها المندوبية نفسها أن مدينة الدارالبيضاء سجلت 23 حالة جديدة، مقارنة ببيانات المندوبية نفسها، يوم أول أمس الاثنين، حيث كان يقدر عدد الحالات المؤكدة بالفيروس 1069حالة.

وكشفت وزارة الصحة تفاصيل جديدة عن توزيع الحالات في هذه المدينة، إذ نشرت، رسميا، الأرقام، التي سُجلت في بعض المقاطعات في مدينة الدارالبيضاء، حيث يظهر جليا أن مقاطعات البرنوصي في صدارة المقاطعات الموبوءة في المدينة.

ولاتزال بعض المقاطعات في مدينة الدارالبيضاء، مستقرة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، مثل مقاطعات عين الشق، وأنفا، حيث سجلت الأرقام نفسها، مابين الرابعة بعد الزوال أول أمس، إلى الرابعة بعد الزوال من مساء أمس، إذ سجلت منطقة عين الشق 87 إصابة بالفيروس، و199 إصابة في منطقة أنفا.

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ومن بين المقاطعات، التي سجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الفترة نفسها دائما، مقاطعات البرنوصي، التي سجلت 7 حالة جديدة، لينتقل عدد المصابين فيها من 299 حالة إلى 306، أي منذ الرابعة من أول أمس، إلى الرابعة من أمس.

كما سجلت منطقة عين السبع الحي المحمدي، خلال الفترة الزمنية المذكورة نفسها، 5 حالات جديدة، لتنتقل من 227 إلى 232، وبالنسبة إلى مقاطعات مولاي رشيد سجلت خلال هذه الفترة 5 حالات جديدة، ليرتفع العدد من 100 إلى 105 حالة مؤكدة.

وفي مقاطعات بن مسيك ارتفع العدد من الرابعة بعد الزوال أول أمس، إلى الرابعة بعد الزوال من مساء أمس، من 57 إلى 61 إصابة، أي بزيادة 5 حالات دون أن ننسى مقاطعات الفداء، التي ارتفع إجمالي الحالات فيها من 52 حالة إلى 53 إصابة، أي بزيادة 3 حالات جديدة، خلال الفترة نفسها دائما.

يذكر أن جهة الدارالبيضاء – سطات تتصدر عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب، حيث بلغ عدد الحالات 1362 إصابة بالفيروس، بينما بلغ عدد المتعافين 324، والمتوفين 46، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء.