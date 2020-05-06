تمكنت عائلة الدرهم، من الحصول على امتياز جديد لمضاعفة نشاطها الواسع أصلا في قطاع الصيد، والمأكولات البحرية، وبأسعار بخسة، وفق ما ذكر موقع مغرب أنتلجنسي، الذي نشر تفاصيل الصفقة.
وبحسب وثائق، اطلع عليها الموقع، فإن العائلة، عبر شركتها “الدرهم مار”، الفاعلة في قطاع الصيد، تمكنت من الحصول، أخيرا، على ترخيص لاستغلال ما مجموعه 20 هكتارا قبالة مدينة الداخلة لتربية المحار المجوف.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاستغلال المذكور لن يكلف شركة الدرهم إلا رسما يقدر بـ200 درهم في السنة، بالإضافة إلى واحد بالألف من القيمة السوقية للمحار، الذي سيتم إنتاجه، فيما سيسري العقد الموقع لعشر سنوات قابلة للتجديد.
وتمتلك عائلة الدهم، التي تُعد من أغنى العائلات الصحراوية، (تملك) شركة أخرى تعمل في القطاع، وهي “الدرهم للمأكولات البحرية”، وفق ما يؤكده مغرب أنتلجنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بمقابل 200 درهم للسنة.. عائلة الدرهم تحصل على 20 هكتارا بحرية لتربية المحار قبالة الداخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.