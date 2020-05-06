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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. "سلمان للإغاثة" يدشن في سيئون الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى من المساعدات الطبية المقدمة للجمهورية اليمنية الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مختلف محافظاته.
وتضمنت الدفعة الأولى على الاحتياجات الهامة من أدوات الحماية والملابس الواقية وأجهزة الكشف على المرضى واللوازم المخبرية إضافة إلى الأدوية والقساطر الوريدية والكمامات وأسرّة للمرضى، بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان لمواجهة تفشي فيروس كورونا في اليمن.
ووفق وكالة "واس" تأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة
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