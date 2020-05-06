ألمانيا تمدد قيود فيروس كورونا لـ5 يونيو

الأربعاء 6 مايو 2020

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات، الأربعاء، على تمديد القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي مبدئيا حتى الخامس من يونيو/حزيران المقبل.



لكن الحكومة والولايات اتفقت على تطبيق تخفيفات في بعض الإجراءات، وذلك في إطار مكافحة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تتولى الولايات الألمانية مسؤولية تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة على خلفية مكافحة جائحة كورونا، لكن سيتعين عليها التصرف على الفور حيال أي عواقب سلبية محتملة تنجم عن التخفيف.

كان استطلاع للرأي كشف أن غالبية الألمان يرون القيود المفروضة على السفر والاختلاط الاجتماعي جراء أزمة جائحة كورونا ضاغطة.

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وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم، أن 38% من الألمان يرون هذه القيود ضاغطة، ويراها 19% آخرون ضاغطة للغاية، بينما يرى عكس ذلك 40% من الذين شملهم الاستطلاع.

ويتمثل تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة في العودة التدريجية لفتح المتاجر والمدارس والفنادق والمطاعم مع مراعاة الشروط اللازمة لضمان السلامة الصحية.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 1 حتى 4 مايو/أيار الجاري، 2101 ألماني.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175.