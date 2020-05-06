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التحالف يجدد قصفه أهدافا للمليشيا في خولان بصنعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 6 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 06/أيار/2020، أهدافا للحوثيين في صنعاء.

 

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وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على أهداف حوثية في منطقة العرقوب بمديرية خولان شرقي صنعاء.

 

ولم ترد على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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