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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يجدد قصفه أهدافا للمليشيا في خولان بصنعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 06/أيار/2020، أهدافا للحوثيين في صنعاء.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 4 غارات على أهداف حوثية في منطقة العرقوب بمديرية خولان شرقي صنعاء.
ولم ترد على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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