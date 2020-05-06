بالأرقام.. كورونا يواصل الانتشار في أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أفريقيا تجاوز عتبة الـ49 ألف حالة.



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وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا وصل إلى 49352 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس في القارة الأفريقية 1959.

وأشار المركز إلى أن حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 16 ألفاً و315 حالة.

وحسب البيان اليومي للمركز الأفريقي، فإنه تم تسجيل 4578 حالة إصابة وسط القارة، فيما سجلت 18452 حالة إصابة شمال القارة، و4843 حالة في الشرق، و8055 حالة في جنوب القارة، فيما سجل غرب القارة 13424 حالة إصابة.