- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. كورونا يواصل الانتشار في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في أفريقيا تجاوز عتبة الـ49 ألف حالة.
وأكد المركز، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أفريقيا وصل إلى 49352 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس في القارة الأفريقية 1959.
وأشار المركز إلى أن حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 16 ألفاً و315 حالة.
وحسب البيان اليومي للمركز الأفريقي، فإنه تم تسجيل 4578 حالة إصابة وسط القارة، فيما سجلت 18452 حالة إصابة شمال القارة، و4843 حالة في الشرق، و8055 حالة في جنوب القارة، فيما سجل غرب القارة 13424 حالة إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. كورونا يواصل الانتشار في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.