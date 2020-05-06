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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9 إصابات جديدة بكورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الأربعاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 750 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات عند 25 حالة.
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
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