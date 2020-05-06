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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البحرين إلى 1860

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البحرين إلى 1860

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة شفاء. 

 

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وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من ارتفعت إلى 1860.   

 

وأوضحت أنها أجرت 158365 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.    

 

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1974، بينها 4 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1970 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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