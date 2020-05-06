شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البحرين إلى 1860 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا و98 حالة شفاء.

Advertisements وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 1860. وأوضحت أنها أجرت 158365 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 1974، بينها 4 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 1970 بالمستقرة، وسجلت البلاد 8 وفيات بالمرض.

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