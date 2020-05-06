- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 1687 إصابة و 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الصحة السعودية تسجيل 1687 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس #كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.
وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 31938 حالة، بينها 24946 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 137 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.
وتابعت: تم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 209 شخصًا رحمهم الله جميعًا.
وأكدت تسجيل 1352 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 6783 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 1687 إصابة و 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.