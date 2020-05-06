السعودية تسجل 1687 إصابة و 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الصحة السعودية تسجيل 1687 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس #كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.



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وأضافت أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا المستجد في المملكة 31938 حالة، بينها 24946 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 137 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وتابعت: تم تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 209 شخصًا رحمهم الله جميعًا.

وأكدت تسجيل 1352 حالة تعافي جديدة من فيروس #كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 6783 حالة.