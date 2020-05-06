طقس السعودية.. الأرصاد يصدر تنبيها عن حالة هطول أمطار غزيرة على جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة،، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، و الحرث، والداير بني مالك، و الدرب، و الريث، و الطوال، و العارضة، والعيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، و ضمد، وفرسان ، و فيفاء، وهروب، و الأجزاء الساحلية ، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.

