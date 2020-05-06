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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس السعودية.. الأرصاد يصدر تنبيها عن حالة هطول أمطار غزيرة على جازان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة،، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، و الحرث، والداير بني مالك، و الدرب، و الريث، و الطوال، و العارضة، والعيدابي، و بيش، و صامطة، و صبيا، و ضمد، وفرسان ، و فيفاء، وهروب، و الأجزاء الساحلية ، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني
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