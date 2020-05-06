بعد وصولها لقاعدة الإسكندرية.. 10 معلومات عن «أسطورة الهجوم البحري» الغواصة (S-43)

كتب: ضياء السقا

أعلن العقيد أركان حرب، تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، الأربعاء، وصول الغواصة (S-43) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، قادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يوماً بطاقمها المصري.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري، أكد الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية فى كلمته أثناء الإحتفال بوصول الغواصة إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية سوف تظل على العهد دائماً فى حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الإقتصادية ، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية .

حضر مراسم الإستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات البحرية وقادة لواء الغواصات السابقين وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطنى محافظة الإسكندرية.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن الغواصة الجديدة:

1- تعد هذه الغواصة هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحرى وحماية السواحل المصرية والمصالح الإقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط ، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى يعكس عمق علاقات التعاون التى تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات .

2- تعد الغواصة (S-43) مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما سيساهم فى رفع تصنيفها عالمياً، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى وفقاً لبرنامج متزامن بكلاً من مصر وألمانيا حيث تم تدشينها فى مايو 2019 .

3- تعتبر الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم.

4- لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية.

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5- لديها القدرة على إستهداف المواقع البرية الساحلية ولها دور مهم فى مرافقة وحماية حاملات الطائرات.

6- تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلو متر / ساعة.

7- تغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء.

8- تضم الغواصة ثماني أنابيب طوربيد ومخزن يسع أربعة عشر طوربيد.

9- مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والإتصالات.

10- تمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية.