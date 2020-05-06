تقليص الأسبوع الدراسي إلى يومين.. وزير التعليم يعلن مقترحات العام الجديد في ظل كورونا

كتب: ضياء السقا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تدرس تقليص الأسبوع الدراسي إلى يومين فقط، حتى الخامسة مساءً، في العام الدراسي الجديد، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح شوقي خلال اجتماعه مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار الفيروس، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.

وأوضح شوقى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائى وبالتالي سيتم توفير تكاليف طباعة الكتب المدرسية، قائلا: "قبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية"، مضيفا: "من كي جي لثالثة ابتدائى مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية"، موضحا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وأن نظام التعليم الإلكترونى سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف عن الملامح الرئيسية لخطة الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي سيتمّ عرضها علي مجلس الوزراء غدًا الخميس، لإعلانها للمواطنين 15 مايو الجاري قبل إجراء الامتحانات 7 يونيو المُقبل، في ظل أزمة فيروس كورونا.

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وقال شوقي، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، إنَّ عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب، مشيرا إلى أنَّ الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية وسط انتشار فيروس كورونا. حسبما نشر موقع "الوطن".



وأوضح وزير التعليم، أنَّ عدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبًا، مقابل زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ كل اللجان ستكون في مقرات تابعة للتربية والتعليم، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحًا أنَّ تكلفة التأمين العادي الذي يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا ، أشار شوقى، إلي أنه سيتم تركيب 5 آلاف بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، فضلًا على تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميًا قبل وبعد الامتحانات، وتوزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلًا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.



وأشار وزير التعليم، إلى أنَّ البعض متخوف من إجراء الامتحانات في اللجان، قائلًا: "هناك عام دراسي سيبدأ في سبتمبر المقبل، والناس دي طول النهار في المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود في البيت، المهم الأهالي متحضرش مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات يبلغ 1.4 مليون طالب سيؤدون الامتحانات على مدار 20 يوما، وأن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال شوقى: "الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، قائلا: "الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا إن إحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا" .