الخليل بذكرى شهداء الصحافة: قدر صحافة لبنان ألا تتوقف عن نصرة الحق

علق أمين عام ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​ على مناسبة ذكرى شهداء الوطن و​الصحافة​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي معتبراً أنه "هو قدر الصحافة ال​لبنان​ية ألا تيأس وألا تتوقف عن نصرة الحق والوطن بالكلمة حتى الشهادة.

وقدر لبنان أن يبقى رغم الايام السوداء الطويلة منارة للحريات".

وتمنى الخليل في تصريحه "الرحمة لأرواح الشهداء الذين قضوا في سبيل حرية واستقلال لبنان والغلبة للحق والحقيقة ولو بعد حين".