قوى الأمن: توقيف شخصين نشلا مواطنة في الحوش صور

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في بيان، انه "بتاريخ 3/5/2020، ادعت إحدى المواطنات لدى مخفر ​المخيمات​ في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام شخصين في منطقة الحوش - صور بنشل محفظتها التي تحوي مبلغا من ​المال​ وهاتفها ​الخلوي​، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت احدى دوريات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ من توقيف المشتبه بهما، وهما كل من اللبنانيين (ع.ع) (مواليد عام 1991)، و (ا.ق) (مواليد عام 2004)، ووبالتحقيق معهما من قبل المخفر المذكور، اعترفا بإقدامهما على عملية النشل، وبصرف المبلغ المالي الذي كان بداخل المحفظة ثم عمدا الى رميها".

ولفتت الى انه "بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (ع. ع.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما الحضور إلى مخفر المخيمات الكائن في محلة الحوش - صور أو الاتصال على الرقم 741474/07، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".