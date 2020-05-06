بوعبود في ذكرى شهداء الصحافة: صليب الإنتظار والعذاب يطول لغياب سمير كساب

اعتبر مدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود خلال عظته في القداس الذي أقيم لمناسبة ذكرى شهداء ​الصحافة​ اللبنانية أنه "هذه الذكرى هي محطة مقدسة في حياة الصحافة وهم من بذلوا حياتهم من أجل نشر كلمة الحقيقية بكل جراءة وتفاني وإذ نستذكرهم اليوم نستذكر معهم كل الشهداء الذين سقطوا من أجل الدفاع عن أرض الوطن ".

وسأل: "أين هو مصير المصور المخطوف ​سمير كساب​ المغيب عن أهله ووطنه منذ اكثر من سبعة أعوام حين كان يقوم بواجبه الإعلامي في ​الأراضي السورية​ ونصلي من أجل عودته سالما إلينا في أسرع وقت ممكن ونطالب المعنيين بالكشف عن مصيره".