مصلحة الليطاني: نتابع واقع ادارة النفايات السائلة في المنشآت الصناعية

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، في بيان، "ان فرق المراقبة التابعة لها قامت بالكشف على مخارج ​النفايات​ السائلة في بعض المنشآت الصناعية في قضاء زحلة، بهدف التثبت من طبيعة نفاياتها السائلة الخارجة الى المسطحات المائية الطبيعية، خصوصا وان هذه المنشآت كانت قد تعهدت امام ​القضاء​ والادارات المعنية بانشاء وحدات معالجة لنفاياتها السائلة".

ولفتت الى انه "تم الكشف على وحدات المعالجة في شركة سيكومو، فوحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول مع اعادة استخدام ​المياه​ المعالجة في العملية الصناعية. تبين وجود تسرب طفيف من المياه الصناعية المعالجة الى المسطحات المائية الطبيعية، وشركة جودي ​لبنان​، ووحدة المعالجة تعمل لحظة الوصول، والمياه المعالجة تخرج الى المسطحات المائية الطبيعية"، مشيرة الى ان "وحدة المعالجة لالبان واجبان حجار رهن المتابعة من قبل الخبيرة مي مسعود المكلفة من جانب ​محكمة​ جزاء زحلة، حيث تم اخذ العينات منها سابقا وباشراف الخبيرة الى مختبرات ​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​ للوقوف على طبيعة عمل المحطة، وو حدة المعالجة في لوريجين تعمل لحظة الوصول، والمياه المعالجة تخرج مباشرة الى نهر الليطاني".

وبيّنت ان "وحدة المعالجة في طيبة فودز متوقفة عن العمل لحظة الوصول، وتبين وجود قناة اسمنتية ظاهرة بمحاذاة المحطة يتم فيها تسريب مياه صناعية دون معالجة الى الريكار النهائي والذي يصب في نهر الليطاني، ووحدة المعالجة في كونسروة ​تعنايل​ لا تعمل لحظة الوصول حيث ان مصنع الشركة متوقف عن العمل، وبعد الاتصال بمالك الشركة افاد ان الاقفال قسري وموقت وان الشركة ستعاود نشاطها الصناعي في الاسابيع المقبلة".