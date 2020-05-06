أعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي"​ النائب ​هاكوب ترزيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "التواضع في الحياة سمة الرجال وسأبقى كما انا ومن يروج ​فيديو​ يظهر انني انسحبت من ​ساحة الشهداء​ نحنا عملنا واجبنا الوطني تكريما لأول شهداء الحرية شهداء 6 ايار والقيت كلمتي وانتهيت وتسمعت على الثوار يلي بحترمن وبجلن ويذكر الكل وجعن وجع الاوادم واجب علينا نسمعلن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: التواضع سمة الرجال وسأبقى كما انا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.