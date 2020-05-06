شعبة المعلومات أوقفت شخصين أقدما على نشل حقيبة إحدى المواطنات في صور

أفادت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 3/5/2020، ادعت إحدى المواطنات لدى مخفر ​المخيمات​ في وحدة الدرك الاقليمي، حول قيام شخصين في منطقة الحوش-صور بنشل محفظتها التي تحتوي مبلغ من ​المال​ وهاتفها ​الخلوي​"، معلنة أنه "نتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت احدى دوريات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ من توقيف المشتبه بهما، وهما كل من اللبنانيين: ع. ع. (مواليد عام 1991)، ا. ق. (مواليد عام 2004) وبالتحقيق معهما من قبل المخفر المذكور، اعترفا بإقدامهما على عملية النشل، وبصرف المبلغ المالي الذي كان بداخل المحفظة ثم عمدا الى رميها. وقد تعرفت عليهما المدعية واتخذت في حقهما صفة الادعاء الشخصي، وجرى تسليمها هاتفها الخلوي".

وقد عممت المديرية بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة (ع. ع.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما الحضور إلى مخفر المخيمات الكائن في محلة الحوش-صور أو الاتصال على الرقم 741474/07، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.