أعتبرت جمعية مستوردي السيارات ​الجديدة​ في ​لبنان​ (AIA)، في بيان، انه "بالاشارة الى الاستثناءات المقررة خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التعبئة العامة، وحرصا منها على ​سلامة​ المواطنين وتطبيقاً لقانون حماية المستهلك، وبما ان اعضاءها ممثلون لمصانع السيارات الجديدة التي تلزمهم بتطبيق كفالة ما بعد البيع وباجراء الصيانة الدورية للسيارات الجديدة المباعة، وبتنفيذ حملات الاسترداد Recall Campaign من اجل اصلاح بعض العيوب، فانها تلتمس من مجلس الاعلى للدفاع الموافقة على اعادة فتح كاراجاتها لتأمين خدمة صيانة وتصليح هذه السيارات، وذلك من يوم الاثنين الى يوم الجمعة ضمنا من كل اسبوع، من ​الساعة​ الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة من بعد الظهر".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمعية مستوردي السيارات الجديدة تمنت الموافقة على اعادة فتح كاراجاتها من الاثنين الى الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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