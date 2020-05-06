ضاهر: استعملنا كل الذكاء اللبناني في الاستدانة وتركيب الطرابيش

أعتبر النائب ​ميشال ضاهر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "استعملنا كل الذكاء اللبناني في الاستدانة وتركيب "الطرابيش" لنصل إلى اعلى معدلات دين في ​العالم​ مقاربة بالدخل القومي، فهل يمكننا استعمال هذا الذكاء بطريقة إيجابية لإنقاذ البلد اقتصاديا وماليًا"؟.

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