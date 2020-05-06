درويش: آن لدماء الشهداء ان تزهر وطنا لا غربة فيه

أعتبر عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب ​علي درويش، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ذكرى ​6 أيار​ مناسبة للتفكر في كم الشهداء وحجم التضحيات التي قدمت لتحيا بلادنا عزيزة مستقلة وحرة"، مشيراً الى ان "هذا الوطن الذي سقي بدماء ذكية عبقة، يحفظ ويصان ببناء ​الدولة​ المقتدرة، دولة ‎العدالة الاجتماعية والمؤسسات، وآن لدماء الشهداء ان تزهر وطنا لا غربة فيه".

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