بقرادونيان :شهداء 6 ايار ذخيرة البقاء والنضالات المستمرة فلا تزوروا التاريخ

أعتبر الامين العام ل​حزب الطاشناق​ النائب ​هاكوب بقرادونيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "شهداء 6 ايار، شهداء كل ​لبنان​، وشهداء 6 ايار هم شهداء الحرية و​الاستقلال​ والسيادة"، مشيراً الى "انهم شهداء رفضوا الاستبداد والاحتلال العثماني التركي، وانهم مقاومون ومناضلون لاجل الحق والعدالة و​تقرير​ المصير وحق الانسان في العيش الحر، وانهم شهداء تحرير الارض والوطن، وانهم صحافيون واطباء ورجال دين، انهم مسلمون ومسيحيون، وانهم ​ضحايا​ مشانق جمال باشا السفاح وضحايا المجاعة، انهم اشرف الناس، وانهم الشهداء الاوائل وذخيرة البقاء والديمومة، انهم ذخيرة النضالات المستمرة فلا تزوروا التاريخ، فالصامت على الجريمة شريك اخرس".

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