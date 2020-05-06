سلامة يستقبل رئيس جمعية تجار بعلبك: سنعلن خطة لتحريك السوق التجاري

استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مكتبه رئيس جمعية تجار بعلبك (الوسط التجاري) حسين عواضة والإعلامي احمد عواضة لعرض الواقع التجاري في بعلبك ولبنان والمشاكل الذي يعاني منه هذا القطاع.
وأشار مراسل "الخليج 365" إلى أنه خلال الاجتماع وضعت خطة للوقوف مع تجار لبنان عامةً وتجار بعلبك في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. وقريباً يعلن الحاكم عن بنود الخطة التي تحرك السوق التجاري بما يرضي التاجر والمستهلك ووعد الحاكم ان تبدأ هذه الخطة خلال الأسابيع القادمة.
واكد عواضة على ان جو اللقاء كان إيجابي جداً والحاكم حريص على الشفافية والنزاهة بالتعامل مع الجميع.
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