وزير الصحة البريطاني ينفي إهمال دور الرعاية بظل كورونا

نفى ​وزير الصحة​ البريطاني مات هانكوك، أن تكون الحكومة قد تركت العديد من كبار السن في دور الرعاية معرضين ل​فيروس كورونا​، وإعطاء الأولوية للمستشفيات. معتقداً أنه "لا يمكننا التصرف بطريقة أخرى، الأمر صعب للغاية لأنني أشعر أننا بذلنا الكثير من الجهد والموارد لدعم بيوت الرعاية منذ البداية.. ربما كان علينا أن نوضح ذلك علنا بشكل أكثر".

وكانت صحيفة "الغارديان"البريطانية، قد أشارت في ​تقرير​ لها في وقت سابق أن السلطات استثنت الوفيات في دور رعاية المسنين، وكذلك الوفيات الحاصلة في عيادات التمريض، استثنتها من إحصاءاتها عن ​ضحايا​ فيروس كورونا، لتقليل إرقام الخسائر.