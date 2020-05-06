أعلن وزارة الصحة العامة أنه "تم التأكد من تسجيل 25 حالة إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من نيجيريا، وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي اعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".
ولفتت الوزارة الى ان "الرحلة التي وصلت من قطر فلم تسجل على متنها أي إصابة وأتت نتائج فحوص الركاب جميعا سلبية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة : 25 حالة ايجابية في رحلة نيجيريا وفحوص رحلة قطر كلها سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.