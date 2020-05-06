وزارة الصحة : 25 حالة ايجابية في رحلة نيجيريا وفحوص رحلة قطر كلها سلبية

أعلن ​وزارة الصحة العامة​ أنه "تم التأكد من تسجيل 25 حالة إيجابية مصابة بـCOVID-19 من بين الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من ​نيجيريا​، وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي اعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".

ولفتت الوزارة الى ان "الرحلة التي وصلت من قطر فلم تسجل على متنها أي إصابة وأتت نتائج فحوص الركاب جميعا سلبية".