بريطانيا تبرئ الصين

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نصر المجالي: حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، من أنه قد يتعين على بريطانيا التعود على العيش في ظل فيروس كورونا لأنه لا يوجد ضمان بوجود لقاح.

وفي أجوبته على أسئلة الجمهور خلال مقابلة على شاشة قناة (سكاي نيوز) أوجز وزير الصحة أفضل سيناريو لإنجاح الجهود لحماية الناس في بريطانيا من المرض القاتل.

وأشار في هانكوك في هذا الاتجاه إلى احتمال أن يصبح تطبيق هيئة الخدمات الصحية NHS للتتبع ومواصلة اجراء عمليات ضخمة في هذا الاتجاه من سمات الحياة الدائمة في بريطانيا إذا لم يتم العثور على حل طبي.

وقال وزير الصحة البريطاني إنه لا يوجد دليل على أن Covid-19 كان من صنع الإنسان. وهذا يتناقض مع مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأعضاء إدارته في الأيام الأخيرة بأن الصين وراء تفشي وباء كورونا.

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وفي حديثه عن إنجاز لقاح ضد الفيروس التاجي، قال هانكوك: "إذا لم يتم العثور على لقاح ، فعلينا أن نتعلم كيف نجد طريقة للعيش مع هذا الفيروس، وهذا يعني العمل على تخفيض أرقام المصابين وإجراء اختبارات على نطاق واسع، ثم تتبع الفيروس من خلال مزيج من التقنية وأجهزة تتبع الاتصال البشري ''.

وقال وزير الصحة إنه يمكن منح الأشخاص الذين يحمون أنفسهم في العزل حاليا وهم نحو مليوني شخص المزيد من الحرية في الحركة "إذا تم تخفيض أعداد الحالات الجديدة".

وأكد: "قد نكون قادرين على الإفراج عن بعض هذه الإجراءات قبل أن يتوفر اللقاح إذا تمكنا من تقليل عدد الحالات الجديدة". مضيفا: "إذا نجحنا في القيام بذلك، فسوف نتمكن من أخذ المشورة السريرية حول ما إذا كان ذلك آمنًا لأولئك الذين يتم حمايتهم، على سبيل المثال ، عناق أحفادهم والالتقاء بهم".

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