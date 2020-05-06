237 فقط تم عزلهم في بريطانيا!

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نصر المجالي: مع كشف النقاب عن أن 273 فقط من أصل 18 مليون شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة قبل قرار الإغلاق، تم عزلهم، دافع وزير الأمن عن قرار عدم إغلاق الحدود في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي القاتل.

وكان العائدون على ثلاث رحلات ركاب وصلت إلى بريطانيا من نقطة التفشي صفر في مدينة ووهان الصينية وأخرى آتية من سفينة سياحية يابانية هم الوحيدين الذين تم نقلهم لتأمين مرافق الحجر الصحي في المملكة المتحدة.

لكنّ ملايين آخرين دخلوا المملكة المتحدة بين بداية عام 2020 و 22 مارس الماضي كانوا قادرين على الدخول بحرية ونصحت فقط بالعزل الذاتي، وفقًا للأرقام التي حصلت عليها صحيفة (الغارديان) اللندنية.

كما تبين أيضًا أن المملكة المتحدة عانت من "تدفق كبير" لفيروس التاجي من الوافدين من إيطاليا وإسبانيا، الذين لم يتم عزلهم. وأظهر رسم خريطة جينوم Covid-19 أن حالات المملكة المتحدة تأتي من جميع أنحاء العالم، حسب ما قال كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس للجنة الشؤون الصحية في مجلس العموم.

أعداد كبيرة

ووصلت أعداد كبيرة من الحالات في أوائل مارس عادت من أوروبا إلى جميع أنحاء البلاد، لأن البريطانيين الذين عادوا إلى المملكة المتحدة سُمح لهم بالعودة إلى مدنهم ومناطقهم.

وقال السير باتريك وهو يقدم أدلة إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية يوم الثلاثاء، إن الخبراء في المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ (سيج) قد نصحوا الوزراء بأنهم يجب أن يكونوا "شديدي القسوة" في منع السفر من بلدان بأكملها.

وأبلغ كبير المستشارين العلميين اللجنة: "سواء كان أولئك عائدين من نصف مدة زيارتهم في الخارج، أو كانوا مسافرين من رجال الأعمال أم لا، لا نعرف ".

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وقال السير باتريك: لكن الكثير من الحالات في المملكة المتحدة لم تأتِ من الصين ولم تأتِ من الأماكن التي كنت تتوقعها، لقد أتوا بالفعل من البلدان الأوروبية، حيث كان مستوى السفر إلى المملكة المتحدة في ذلك الوقت مرتفعا تقريبًا.

وتشير البيانات إلى أن البلدان التي منعت المسافرين الدوليين من الدخول وسط جائحة الفيروس التاجي كانت أفضل حالا في السيطرة على تفشيها.

وقد تجاوز عدد القتلى في بريطانيا (29،427) يوم الثلاثاء، إيطاليا (29،315)، جاعلاً المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا. وسجلت الولايات المتحدة فقط المزيد من الوفيات الناجمة عن COVID-19.

وقال تقرير صحيفة (الغارديان) إنه حتى الآن لا تزال حدود بريطانيا مفتوحة ولا يزال مسؤولو الصحة لا يختبرون المسافرين من الخارج أو يفرضون الحجر الصحي عليهم بشكل روتيني.

لا تأثير

وعلى صلة، دافع وزير الأمن البريطاني جيمس بروكينشاير عن قرار عدم إغلاق الحدود في محاولة لوقف انتشار الفيروس التاجي القاتل. وقال في مقابلة مع (بي بي سي) إن النصيحة العلمية كانت "واضحة للغاية" وأن حظر المسافرين "لن يكون له أي تأثير كبير".

وأضاف في جوابه على سؤال عما صرح به كبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس أمس لأعضاء البرلمان بأن معظم سلالات الفيروس التاجي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة في مارس جاءت من أشخاص عائدين من إسبانيا وإيطاليا، بأن قرار إغلاق الحدود سيبقى "قيد المراجعة".

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