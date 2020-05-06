شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: سعيدة بـ"الاختيار" واتمنى تقديم برنامج فنى واستضافة الزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دينا فؤاد: اتوجه بالشكر لضيوف الشرف بـ"الاختيار" وتحقيقات النيابة مع أسرة عشماوى أصعب مشاهدى

نالت الفنانة دينا فؤاد إشادة كبيرة من الجمهور حول دورها فى مسلسل «الاختيار»، وشخصية «نسرين عشماوي» زوجه الإرهابى هشام عشماوى التى تجسدها فى العمل، الذى أصبح يحتل التريند يوميا لكل منصات السوشيال ميديا عقب عرض حلقاته.

وأعربت دينا فؤاد عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل الاختيار، موجهة الشكر إلى القوات المسلحة، ولكل ضيوف الشرف الذين شاركوا فى العمل، وكل من ساعدنا لكى يخرج العمل بهذه الصورة العظيمة .

وأضافت فؤاد: "قرأت كثيرًا عن طبيعة شخصية الإرهابيين، كما أن معاناتنا من الإرهاب جعلتنا نعلم الكثير عن هذه الشخصيات، وأصعب مشاهدى لحظة رجوعنا من تحقيقات النيابة بصحبة عائلة عشماوي".

وأشارت دينا فؤاد، إلى أن المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمى، ساعدها لكى أظهر بهذا الشكل، ليخرج المسلسل فى هذا الشكل المتميز "ملحمة وطنية " تجسد بطولات الجيش المصرى والتضحيات العظيمة التى يقدمها.

وعن تقديم شخصية لسيدة منقبة فى العمل أوضحت دينا أن «نسرين العشماوى» زوجة الإرهابى مُنتقبة والمشاهد التى تقوم بها فى المسلسل مشاهد موثقة 100%،، لأننى أردت أن أكون طبيعية وأجسد الدور بكل احترافية والالتزام بالسيناريو، وأن فريق المسلسل كان شديد الحرص على نقل العمل بمصداقية شديدة، مشيدةً بالشركة المنتجة "سينرجى synergy "والتى لم تبخل بشيء على المسلسل، وقدمت كافة الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف

وعلى جانب آخر تمنت دينا فؤاد أو كما يلقبها جمهورها بـ"وجه القمر" تقديم برنامج فنى شامل خلال الفترة المقبلة وتكون فكرته جديدة ومختلفة، ويكون أول ضيوفه هو الزعيم عادل إمام، مضيفة: "حلمى الكبير هو الوقوف أمامه وإجراء حوار معه، فهو فنان كبير والوقوف أمامه فى التمثيل حلم لأنه مدرسة فنية كبيرة، ومن أهم نجوم الوطن العربى".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.



النجمة دينا فؤاد (1)



النجمة دينا فؤاد (2)







