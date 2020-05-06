شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانضمام 3 ملايين شخص فى تركيا إلى صفوف المتعطلين عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقعت صحيفة تركية أن يصبح ما لا يقل عن 3 ملايين شخص عاطلين عن العمل في الأشهر المقبلةبسبب أزمة كورونا .

وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذه الحالة، وحتى لو لم تنمو القوة العاملة، فإننا ننظر إلى مستوى بطالة يتجاوز الـ 20 بالمئة. والأسوأ من ذلك، أن معدل البطالة طويلة الأمد - الأشخاص الذين يبحثون عن عمل لمدة عام أو أكثر - سيقفز إلى معدلات مرتفعة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لفترات طويلة إلى 750 ألف في عام 2017، وبحلول عام 2019 ارتفع إلى أكثر من مليون شخص، أو واحد من كل أربعة أشخاص عاطلين عن العمل.

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وأضافت :"إذا دفع فيروس كورونا عدد العاطلين عن العمل إلى 7 ملايين، فإن التقدير المتفائل هو أن ثلث هؤلاء سيكونون عاطلين عن العمل لفترة طويلة، وهذا يعني 2.3 مليون."

وتابعت :"عندما تأخذ هذه الجماهير، الذين ليسوا مؤهلين للحصول على إعانة البطالة، وتضيفهم إلى ملايين الموظفين الذين من المرجح أن يتم تسريحهم ودعمهم بدفعات شهرية حكومية بقيمة 1170 ليرة (170 دولارًا) للعمال في إجازة غير مدفوعة، يتضح من هنا مقياس الانهيار الاجتماعي الذي يهدد تركيا."

وأضافت :"في مواجهة هذا التهديد، فإن حزمة التحفيز الجديدة المقدمة إلى البرلمان غير كافية على الإطلاق. تمنع الحزمة أصحاب العمل من تسريح الموظفين، لكن تعطيهم الحق في إرسال الموظفين في إجازات غير مدفوعة الأجر. وعندما يتم تمرير القانون، سيؤدي هذا إلى إنشاء فئة جديدة من الأشخاص "العاطلين عن العمل" الذين لا يزال لديهم وظائف على الورق، ولكنهم مجبرون على تقاضي مبلغ 170 دولارًا شهريًا الذي توفره الحكومة.