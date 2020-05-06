شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تأجيل امتحانات الثانوية العامة له عواقب وخيمة واستبدالها بالتقييم كلام فاضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مطالبات من جانب البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قائلا: "هناك مطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وهذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلى وكلام فاضى"، مُشيرا إلى أن البعض متخوف من إجراء الامتحانات فى اللجان، قائلا: "هناك عام دراسى سيبدأ فى سبتمبر القادم، والناس دى طول النهار فى المول والمترو والميكروباص، إحنا هنوفر للطلاب تأمين مش موجود فى البيت، المهم ميحضرش الأهالى مع الطلاب ويتكدسوا أمام اللجان".

كما كشف، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد والتى تتخذها الدولة لإجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما انه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.

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وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تكلفة إجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية فى اللجان، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات يبلغ 1.4 مليون طالب سيؤدون الامتحانات على مدار 20 يوما، لافتا إلى أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه.

وقال شوقى: "الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020/2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليار جنيه فقط، قائلا: "الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا إن إحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا".